Кулеба объявил о переходе украинских военных на стандарты НАТО

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Солдаты украинских вооруженных сил переходят на стандарты оружия Североатлантического альянса. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму более чем 800 миллионов долларов. Известно, что данная поставка включает в себя в том числе несколько десятков гаубиц и тактические дроны. По словам Кулебы, украинской армии теперь «будет чем воевать».
«Мы перешли в абсолютно новую фазу… перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений», — добавил министр.
Кулеба выразил уверенность, что данные поставки вооружения Украине являются только началом. По его словам, в скором времени Киев получит «гораздо больше».