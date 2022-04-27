Кулеба объявил о переходе украинских военных на стандарты НАТО

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму более чем 800 миллионов долларов. Известно, что данная поставка включает в себя в том числе несколько десятков гаубиц и тактические дроны. По словам Кулебы, украинской армии теперь «будет чем воевать».