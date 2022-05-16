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    Кулеба: конфликт на Украине показал настоящие способности НАТО и Евросоюза

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кулеба: конфликт на Украине показал настоящие способности НАТО и Евросоюза

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    Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

    Конфликт на территории страны продемонстрировал истинные способности НАТО и Европейского союза. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По словам украинского министра иностранных дел, Североатлантический альянс оказался не способен на значительные действия в роли союза.

    «Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо, участники очень помогли… Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза – санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине. ЕС вернулся на правильный путь… как тот, кто может формировать будущее Европы», – отметил Кулеба в ходе интервью Bloomberg.

    Корреспонденты RT сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров усомнился в «безобидности» намерений Киева по членству в Евросоюзе.

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