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    Куйбышевский район Донецка подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Куйбышевский район Донецка подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из
    крупнокалиберного оружия Куйбышевский район Донецка. Такое заявление сделали в
    представительные Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и
    координации режима прекращения огня.

    Куйбышевский район Донецка подвергся очередному минометному
    обстрелу со стороны украинских военных. ВСУ выпустили по району шесть мин
    калибра 120
    миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства
    республики.

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