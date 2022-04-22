Куйбышевский район Донецка подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ

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Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из
крупнокалиберного оружия Куйбышевский район Донецка. Такое заявление сделали в
представительные Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и
координации режима прекращения огня.
Куйбышевский район Донецка подвергся очередному минометному
обстрелу со стороны украинских военных. ВСУ выпустили по району шесть мин
калибра 120
миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства
республики.
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