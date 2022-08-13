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Кудрявцева без лишних слов ответила на слухи о разводе с Макаровым

Кудрявцева без лишних слов ответила на слухи о разводе с Макаровым
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Лера Кудрявцева отреагировал на слухи о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым, закрыв рот всем своим хейтерам. Об этом пишет издание Day.ru.

Некоторое время назад Кудрявцева опубликовала видео, на котором играла довольно известная песня Владимира Преснякова «Все нормально». Именно с помощью нее, без лишних слов, девушка ответила всем распространителям слухов.

«Все нормально у хулигана. Ничего не надо мне с тобою рядом. Все нормально у хулигана. Никакой печали, лишь небо за плечами», – поется в песне.

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