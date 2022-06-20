Кудрин ожидает сохранения рыночной экономики в России

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — заяви Кудрин.