Кудрин ожидает сохранения рыночной экономики в России

Экономика России в будущем останется рыночной, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он напомнил, что в стране остается частный сектор, а фундаментальные оценки экономики остались неизменными.
Мыслями Кудрин поделился с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава Счетной палаты подчеркнул, что придерживается прежнего взгляда на будущее российской экономики.
«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — заяви Кудрин.
По его словам, именно частный сектор оперативнее адаптируется и быстрее реагирует на события. Частный бизнес принимает решения «здесь и сейчас», а не «в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании», подчеркнул Кудрин.