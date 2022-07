[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Орхидеи — красивые и нежные домашние цветы, которые часто вручают в качестве подарка. Это растение украсит комнату своими замечательными цветами. Но куда поставить орхидею, чтобы этот капризный цветок продолжал радовать новыми цветоносами?

Действительно, место для орхидеи нужно выбирать с особым вниманием. В противном случае цветок может заболеть и даже погибнуть. Помните, что орхидея очень любит влажность и свет. Рассказываю, где поставить орхидею в квартире, чтобы цветок радовал вас здоровым видом.

© Depositphotos

Куда поставить орхидею в квартире

Спальня

Частенько хозяйки ставят орхидеи в спальне, чтобы добавить в атмосферу комнаты нежности и изысканность. Однако на прикроватной тумбочке или в темном углу далеко от солнечного света цветку будет некомфортно. Спальня подходит лишь в том случае, если вы установите орхидею на подоконнике.

© Depositphotos

Кухня

Трепетная орхидея не потерпит в соседках открытую форточку, плиту, духовку или микроволновую печь. А вот на обеденном столе цветок будет чувствовать себя чудесно!

© Depositphotos

Ванная комната

Если ваша ванная комната оборудована дополнительным освещением, свело помещайте туда орхидею. Цветок любит влажность. Кроме того, только представьте, как нежно орхидея будет выглядеть в ванной!

© Depositphotos

Если будете соблюдать все правила по уходу за орхидеей, цветок будет радовать вас здоровым внешним видом и щедрыми цветоносами. Оберегайте это капризное растение от раздражителей, не забывайте его поливать и опрыскивать. А вам нравятся орхидеи?

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Куда поставить орхидею: 3 лучших места appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!