Куда поставить орхидею: 3 лучших места

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Орхидеи — красивые и нежные домашние цветы, которые часто вручают в качестве подарка. Это растение украсит комнату своими замечательными цветами. Но куда поставить орхидею, чтобы этот капризный цветок продолжал радовать новыми цветоносами?
Действительно, место для орхидеи нужно выбирать с особым вниманием. В противном случае цветок может заболеть и даже погибнуть. Помните, что орхидея очень любит влажность и свет. Рассказываю, где поставить орхидею в квартире, чтобы цветок радовал вас здоровым видом.
Куда поставить орхидею в квартире
Спальня
Частенько хозяйки ставят орхидеи в спальне, чтобы добавить в атмосферу комнаты нежности и изысканность. Однако на прикроватной тумбочке или в темном углу далеко от солнечного света цветку будет некомфортно. Спальня подходит лишь в том случае, если вы установите орхидею на подоконнике.
Кухня
Трепетная орхидея не потерпит в соседках открытую форточку, плиту, духовку или микроволновую печь. А вот на обеденном столе цветок будет чувствовать себя чудесно!
Ванная комната
Если ваша ванная комната оборудована дополнительным освещением, свело помещайте туда орхидею. Цветок любит влажность. Кроме того, только представьте, как нежно орхидея будет выглядеть в ванной!
Если будете соблюдать все правила по уходу за орхидеей, цветок будет радовать вас здоровым внешним видом и щедрыми цветоносами. Оберегайте это капризное растение от раздражителей, не забывайте его поливать и опрыскивать. А вам нравятся орхидеи?
Фото на превью: depositphotos.com.
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