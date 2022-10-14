Куда исчез сыгравший сержанта в «Романсе о влюбленных» Евгений Киндинов

Поклонники уже не ждали его появления на экране, но в начале 2000-х годов артиста неожиданно увидели в сериале. Киндинов принял участие в третьем сезоне проекта «Склифосовский», где исполнил роль Семена Голикова. После этого актер окончательно простился с кино.