Новости04

Куда исчез сыгравший сержанта в «Романсе о влюбленных» Евгений Киндинов

Куда исчез сыгравший сержанта в «Романсе о влюбленных» Евгений Киндинов
Global Look Press | Ekaterina Tsvetkova

Звезде «Романса о влюбленных» Евгению Киндинову пришлось сделать непростой выбор в свое актерской карьере. После того как советская драма наградила его поклонниками, артист пропал из поля зрения.

В 80-х годах советский кинематограф переживал кризис. Режиссеры искали определенные типажи, внешность актера не котировалась, роли практически перестали предлагать. Киндинов сосредоточился на игре в театре, пишет портал «Киноафиша».

Поклонники уже не ждали его появления на экране, но в начале 2000-х годов артиста неожиданно увидели в сериале. Киндинов принял участие в третьем сезоне проекта «Склифосовский», где исполнил роль Семена Голикова. После этого актер окончательно простился с кино.

Сегодня артиста можно увидеть только на театральной сцене. Киндинов служит в МХТ имени Чехова.

киндинов мхт имени чехова советские актеры
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.