Куда исчез сыгравший сержанта в «Романсе о влюбленных» Евгений Киндинов

Звезде «Романса о влюбленных» Евгению Киндинову пришлось сделать непростой выбор в свое актерской карьере. После того как советская драма наградила его поклонниками, артист пропал из поля зрения.
В 80-х годах советский кинематограф переживал кризис. Режиссеры искали определенные типажи, внешность актера не котировалась, роли практически перестали предлагать. Киндинов сосредоточился на игре в театре, пишет портал «Киноафиша».
Поклонники уже не ждали его появления на экране, но в начале 2000-х годов артиста неожиданно увидели в сериале. Киндинов принял участие в третьем сезоне проекта «Склифосовский», где исполнил роль Семена Голикова. После этого актер окончательно простился с кино.
Сегодня артиста можно увидеть только на театральной сцене. Киндинов служит в МХТ имени Чехова.