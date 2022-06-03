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Кучера дал острую характеристику друга Зеленского

Кучера дал острую характеристику друга Зеленского
globallookpress/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Шоумен Оскар Кучера резко высказался в адрес актера Евгения Кошевого, который дружит с украинским президентом Владимиром Зеленским.  

Ведущий вспомнил, что когда-то работал с юмористом. От совместного времяпрепровождения Кучера остался не под впечатлением.

«А я с ним снимался и не думал, что этот упырь может быть настолько упоротым», — написал Кучера в Telegram-канале, дав острую характеристику приятелю Зеленского.

Кошевой наряду с другими украинскими артистами резко высказался в адрес россиян после начала вынужденной спецоперации в защиту мирного населения Донбасса от геноцида Киева. Он заявил, что в стране «нет хороших людей». Граждане России в свою очередь осудили комика за грубость. 

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RusNewsToday24
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