Кучера дал острую характеристику друга Зеленского

Кошевой наряду с другими украинскими артистами резко высказался в адрес россиян после начала вынужденной спецоперации в защиту мирного населения Донбасса от геноцида Киева. Он заявил, что в стране «нет хороших людей». Граждане России в свою очередь осудили комика за грубость.