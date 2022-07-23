«Кубик Рубика» с двигателем мощностью 188 л.с., ОС Huawei HarmonyOS и SoC Kirin 990A поступает в продажу в Китае. За кроссовер просят чуть более 15 000 долларов

Как пишет источник, на следующей неделе, 28 июля, в Китае в широкую продажу выходит кроссовер BAIC Rubik’s Cube. Эта модель примечательна не только своим необычным названием – она еще стала первым китайским автомобилем с информационно-развлекательной системой под управление Huawei HarmonyOS (анонс состоялся в ноябре 2021 года).

Ранее кроссовер проходил под обозначением C52X, сейчас он называется «Кубик Рубика», хотя никаких отсылок ко всемирно известной головоломке тут нет. Габариты кроссовера составляют 4620 х 1886 х 1680 мм, длина колесной базы – 2735 мм. Дверные ручки, по последней моде, прячутся в двери.

«Кубик Рубика» оснащен большим экраном на центральной панели и проекционным дисплеем. В основе аппаратной части информационно-развлекательной системы лежит однокристальная система Kirin 990A, программная платформа – HarmonyOS. Автомобиль поддерживает телематические функции (вроде запуска двигателя со смартфона) и наделен модемом 5G.

Под капотом кроссовера находится турбированный двигатель с объемом 1,5 л, мощностью 188 л.с. и максимальным крутящим моментом 305 Н·м. Цена варьируются в пределах от 15 200 до 22 800 долларов.