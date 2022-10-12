Кто выступит на новогодних корпоративах? В списке самых востребованных звезд — Гагарина, Shaman, Zivert, Агутин и другие

Полина Гагарина и Дима Билан

Российские компании начали готовиться к новогодним корпоративам, и, по мнению Табриза Шахиди, известного агента отечественных звезд и организатора мероприятий, без работы этой зимой артисты не останутся. У себя в телеграм-канале он опубликовал пост о том, что происходит в ивент-индустрии в преддверии праздничного сезона.

Основной тренд, который наметился в 2020-м ковидном, — это, как принято сейчас обозначать, — “короткий горизонт планирования”. Иными словами, несмотря на то, что вялотекущие тендеры проходят своим чередом с сентября (с небольшой паузой в начале октября), окончательно события будут подтверждать с середины, а то и в конце ноября. Более того, праздники октября по известным причинам переносятся на декабрь. Поэтому говорить о том, что хлебный месяц в 2022 году у артистов будет провальным, преждевременно. Во всяком случае, спада по запросам и предброням на артистов из топ-35 российской сцены нет,

— написал Шахиди. Он также поделился списком самых востребованных исполнителей на декабрь 2022 года. Концертный директор уточнил, что рейтинг был составлен его компанией исключительно на основе количества обращений клиентов, а также по “статистике, которая вырисовывается у коллег”.

Верхние строчки опубликованного в посте списка занимают Леонид Агутин, группа “Руки Вверх!”, певица Zivert, певец Shaman и рэпер Баста. Также в первой десятке Полина Гагарина, “Иванушки International”, МакSим, Анна Асти и Сосо Павлиашвили.



Григорий Лепс и Shaman

Если судить по списку, прорывом этого года в российском шоу-бизнесе стал Shaman, не имевший ранее такого успеха на корпоративных мероприятиях. 30-летний исполнитель, настоящее имя которого Ярослав Дронов, принимал участие в телепроектах “Фактор А” и “Голос”, а с 2020 года стал выступать под псевдонимом Shaman. С февраля популярность музыканта резко возросла благодаря патриотическим песням “Встанем” и “Я русский”. На последнюю был снят клип, набравший миллион просмотров на YouTube за сутки и ставший объектом пародии Александра Гудкова.

Журналистка Анна Монгайт так прокомментировала присутствие Дронова в топ-5 рейтинга:

В пятерку самых бронируемых артистов на российские новогодние корпоративы (да, они по-прежнему планируются) ворвался Шаман. Представляю, как в 12 после Путина выходит этот юноша в дредах и крестах и поет “Я русский”, а потом конфетти, все кружатся и пьют газированный напиток “Золотая балка”. Вот это праздник! Вот это Новый год! А ведь есть еще люди, которые заказывают Олега Газманова со скакунами. Он на 33-м месте в рейтинге самых востребованных, по мнению Табриза — крупнейшего агента русских поп-звезд,

— написала она у себя в телеграм-канале.