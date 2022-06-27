Кто слабое звено: Захарова жестко прошлась по G7 после фиаско по российской нефти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала жесткий вопрос членам «Большой семерки» после неудачи с нефтью РФ.
Дипломат отреагировала на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Американский чиновник сообщил, что страны G7 потерпели фиаско с соглашением по установлению лимита цен на российскую нефть. В ответ Захарова жестко прошлась по «Большой семерке» в Telegram.
«А кто из семи стал слабым звеном?» — поинтересовалась официальный представитель МИД.
Напомним, что отношения России и Запада обострились после начала спецоперации на Украине. При этом президент Владимир Путин подчеркивал: на Москву все равно наложили бы ограничения вне зависимости от наличия повода.