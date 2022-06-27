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Кто слабое звено: Захарова жестко прошлась по G7 после фиаско по российской нефти

Кто слабое звено: Захарова жестко прошлась по G7 после фиаско по российской нефти
MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала жесткий вопрос членам «Большой семерки» после неудачи с нефтью РФ.

Дипломат отреагировала на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Американский чиновник сообщил, что страны G7 потерпели фиаско с соглашением по установлению лимита цен на российскую нефть. В ответ Захарова жестко прошлась по «Большой семерке» в Telegram.

«А кто из семи стал слабым звеном?» — поинтересовалась официальный представитель МИД.

Напомним, что отношения России и Запада обострились после начала спецоперации на Украине. При этом президент Владимир Путин подчеркивал: на Москву все равно наложили бы ограничения вне зависимости от наличия повода.

g7 Захарова нефть салливан
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