Кто придет на смену Зеленскому: назван «преемник»

В условиях обвального падения рейтинга президента Украины председатель Верховной рады Дмитрий Разумков начинает постепенно отстраняться от команды Владимира Зеленского и проводить свою политику. Спикеру парламента уже давно прочат сольную карьеру, притом ему приписывают то создание собственной партии, то выдвижение на пост президента. Сам Разумков эти прогнозы никак не комментирует, но продолжает свой индивидуальный курс, не совсем (а порой и совсем не) совпадающий с линией президента. По целому ряду признаков спикер Верховной рады на сегодняшний день — наиболее вероятный сменщик Зеленского на посту президента.

Разумков даже записал видеоролик, фактически представляющий его политрекламу — весьма похоже на предвыборную агитацию. При этом в видео нет даже намека на принадлежность политика к «Зе-команде».

Оно и понятно: видя кризис и раздрай среди «слуг народа», спикер решил, что для его успешной политической карьеры необходимо отдаляться от теряющего берега Владимира Зеленского и его свиты.

Кстати, ролик был снят на личные деньги Разумкова.

Офис президента не всегда находит общий язык с главой парламента, который уже неоднократно отказывался выполнять их просьбы ускорить рассмотрение нужных им законопроектов. Вдобавок он порой выдвигал инициативы, вовсе противоречащие планам команды Зеленского, а в своих интервью нередко намекал, что не всегда и не во всем согласен с политикой президента.

Как бы то ни было, по соцопросам у Разумкова один из лучших балансов доверия/недоверия среди украинских топ-политиков — ему доверяют 27% граждан, не доверяют 30%, еще 27% не определились.

И в случае дальнейшего падения рейтинга президента отношение к спикеру в парламенте может резко измениться: к нему потянутся депутаты, которые увидят продолжение своей политической карьеры именно в союзе с Разумковым. Сейчас он в хороших отношениях практически со всеми олигархами, но никому из них не отдает предпочтения: это в настоящий момент весьма опасно и неосмотрительно, поэтому он лавирует между ними. Ведь пока у него нет своей партии, то и финансировать ее не надо. Ему вполне достаточно имеющихся у спикера ресурсов.

Все опросы показывают, что Разумков имеет самый маленький антирейтинг из всей власти, и, исходя из этого факта, политологи пророчат ему пост будущего президента Украины, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Но до выборов еще далеко, поэтому сейчас эта интрига только нарастает. Для Разумкова сейчас самое главное — меньше завязываться на интригах вокруг Зеленского. Это действительно поможет ему удержать свой высокий положительный рейтинг на фоне скандалов, в которые все больше погружаются окружение Зеленского и он сам.

Его двигают серьезные силы и люди и будут двигать дальше, уверен директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Удастся этот план или не удастся, покажет лишь время. Шансы хорошие, полагает эксперт. Но это только в том случае, если в государстве сохранится хотя бы какая-то тень законности. Если же продолжится нынешний беспредел от СНБО, то, увы, у него ничего не выйдет.

Было бы довольно странно, если бы адекватный и вменяемый человек не старался отойти подальше от нынешней самоубийственной политики президента Зеленского. Иначе это означало бы поставить на своей дальнейшей политической карьере жирный крест; Разумов не из таких, считает политический обозреватель Александр Голуб. «Однако, на мой взгляд, рано говорить о самостоятельной игре спикера Верховной рады. У него нет собственной политической силы и своих сторонников, нет своих телеканалов и СМИ. У него даже нет внятной, понятной и ясно артикулируемой политической позиции.

Все это делает его пешкой в руках тех же сил, которые дергают за веревочки Зеленского.

Пока сил Разумкова хватает на то, чтобы демонстрировать лишь определенное недовольство теми или иными шагами Офиса президента. Для самостоятельной политической игры этого критично недостаточно», — заключает эксперт.

Происходит то, чего и следовало ожидать: одного человека-функцию меняют на другого или, по крайней мере, ведут предварительную работу для возможной замены. Причем кукловоды прекрасно понимают, чего хочет большинство населения, констатирует политолог Александр Дудчак.

«Разумкову активно начали лепить образ умеренного и самостоятельного политика: ну, он же такой смелый и объективный — ведь не проголосовал за закрытие трех оппозиционных каналов! При этом он и по-русски даже может поговорить. Но это не более чем “Зеленский — вид сбоку”.

Для успокоения населения и продолжения нынешнего курса была бы эффективна замена президента “по собственному желанию” (типа “я устал, я ухожу”), а на его место можно законно водрузить главу Верховной рады — в соответствии со 112 статьей Конституции.

И потом снова водить за нос народ Украины какое-то время, пока граждане будут радоваться произошедшей замене; затем начнут сомневаться, потом наступит разочарование и последующее требование новенького», — прогнозирует Дудчак.

Итак, Дмитрий Разумков посылает сигнал: я не с ними, я сам по себе. Но не все так однозначно.

Например, он отказался солидаризоваться по закрытию трех оппозиционных каналов, принадлежащих соратнику Виктора Медведчука — Тарасу Козаку.

Разумков объяснил это тем, что нельзя вводить санкции против граждан Украины. Однако хотя он и «прогулял» следующее заседание СНБО (выписал себе командировку в Винницу), спикер поддержал введение санкций против самого Медведчука и его супруги. Хотя и они, разумеется, обладатели украинских паспортов.

Что это значит: Разумков пока не хочет четко обозначать свои политические симпатии и цели?

Для него, видимо, пока что важно дистанцироваться от Зеленского и «слуг американского народа».

А там время и динамично развивающаяся ситуация подскажут дальнейшие действия и планы.

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