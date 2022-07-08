«Кто не успел – тот опоздал»: ответ России на агрессию НАТО у границ удивит весь мир

России следует уделить повышенное внимание вопросам защиты суверенитета, а также внести определенные коррективы в делах пограничной политики с учетом новых рисков и вызовов. Такое мнение выразила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Вооруженные провокации, возросшая диверсионная активность в приграничных с Украиной регионах России свидетельствуют о необходимости более внимательного отношения законодателей к данному направлению государственной политики. Будучи законодателем, членом Временной комиссии по защите госсуверенитета, уверена, что вопросы защиты госсуверенитета должны рассматриваться с учетом необходимости защиты и перспективных угроз», — пояснила сенатор.
Кроме того, необходимо сделать превентивные шаги, касающиеся ответных действий на возросшие риски активизации старых конфликтов на территории СНГ.
«Кто не успел – тот опоздал, именно поэтому наращивание и развертывание военного потенциала НАТО у наших границ требует особого внимания. Мы должны нейтрализовать ожидаемые риски активизации старых конфликтов на постсоветском пространстве, а также в приграничных с РФ регионах. Именно поэтому актуализация государственной пограничной политики с учетом текущей геополитической ситуации приобретает особую актуальность», — констатировала Ковитиди.
В условиях нарастающей конфронтации с НАТО ответ со стороны России — данность, а не предположение. Очевидно, что для Альянса он может стать полной неожиданностью.