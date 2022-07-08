«Кто не успел – тот опоздал»: ответ России на агрессию НАТО у границ удивит весь мир

«Кто не успел – тот опоздал, именно поэтому наращивание и развертывание военного потенциала НАТО у наших границ требует особого внимания. Мы должны нейтрализовать ожидаемые риски активизации старых конфликтов на постсоветском пространстве, а также в приграничных с РФ регионах. Именно поэтому актуализация государственной пограничной политики с учетом текущей геополитической ситуации приобретает особую актуальность», — констатировала Ковитиди.