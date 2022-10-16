«Кто не с нами, тот против нас»: Поплавская пожелала «счастливого» пути поддержавшей ВСУ Ротару

Сбежавшая из РФ после начала спецоперации украинская певица София Ротару всегда была желанным гостем на «Песне года». Но в этом году организаторы российского фестиваля не стали приглашать звезду принять участие в ежегодном мероприятии из-за ее позиции по СВО и финансирования Вооруженных сил Украины. В беседе с «Народными Новостями» актриса Яна Поплавская пожелала «счастливого» пути опальной исполнительнице.
Осудившая спецоперацию украинская певица София Ротару летом текущего года начала сбор средств в поддержку жен и детей военных ВСУ, сообщила украинская пресса. Ранее стало известно, что опальная звезда также финансировала Вооруженные силы Украины.
В связи с данной позицией певицы организаторы российской ежегодной премии «Песня года» не внесли ее в список гостей мероприятия.
Многие фанаты заявили, что теперь карьера Ротару в РФ окончательно закончилась.
«Пусть она сама считает, закончилась ее карьера в России или нет. Вопрос в том, что сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. Если не с нами, то пусть идет», — высказалась Поплавская.
Она отметила, что певица достаточно заработала на российской эстраде, получив отовсюду, что называется, «ложками и половниками».
«Ну и пусть идет дальше», — пожелала актриса «счастливого» пути украинской исполнительнице.
Поплавская также подчеркнула, что считает решение федеральных телеканалов о прекращении трансляции творчества звезд, раскритиковавших спецоперацию, безусловно верным.
«Кто не с нами, тот против нас!» — твердо заявила актриса.
Отметим, в августе текущего года Ротару выставила свою недвижимость в Крыму на продажу за 50 миллионов евро. Часть денег, вырученных от продажи, вероятнее всего, пойдет на помощь ВСУ. Речь идет о вилле «София» на набережной Ялты — это бывшее «Ванное заведение — больница Роффе» (XIX век). Здание было построено как лечебница в конце XIX века. Тут отдыхали и лечились Чехов, Бунин, Шаляпин.
При этом, в 90-х постройка была внесена в госреестр как культурное достояние, а Ротару, в свою очередь, купила его с большими нарушениями за символическую сумму в тысячу гривен. Россияне восприняли данный поступок украинской артистки крайне негативно. На просторах Сети появилось множество комментариев с предложением конфисковать недвижимость Ротару в Крыму.