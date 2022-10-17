«Кто хотел — уже пошел»: Запашный о снятии брони от мобилизации с депутатов и сенаторов

В Госдуме предложили законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов. В беседе с «Народными Новостями» известный дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что все, кто хотел пойти на фронт, уже там.
Одним из авторов инициативы является глава «Справедливой России» Сергей Миронов, который заявил, что это «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».
Так, создатели законопроекта предложили внести определенные поправки в закон, предполагающие получение депутатами и сенаторами отсрочки на общих основаниях с остальными россиянами. Миронов уточнил, что в первоочередном порядке должны призывать силовиков. В эту категорию попадают служащие в Национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.
Депутат Евгений Попов полностью поддержал новую инициативу. Ведущий программы «60 минут» заявил, что прекрасно относится к законопроекту. Он также отметил, что является офицером запаса, и если его призовут, то пойдет воевать.
Как отметил Запашный, что все, кто хотел отправиться на фронт для защиты своего Отечества, уже находятся там.
«Сегодня у депутатов есть великолепная возможность добровольно пойти на фронт, и многие из них уже пошли. Но, лишать их брони от частичной мобилизации я не вижу необходимости», — подчеркнул Запашный.
В качестве аргументации своего мнения, народный артист РФ напомнил, что Москва уже объявила о завершении частичной мобилизации. Однако, по его словам, когда будет крайняя необходимость, то неприкасаемых быть не должно.
«Я считаю, что все — артисты, депутаты, спортсмены — должны идти на фронт, как во время Великой Отечественной войны», — отметил дрессировщик.
Ранее Эдгард Запашный заявлял о личном желании встать на защиту Отечества, если призыв будет продолжаться.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Уже нет сомнений, что цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, сделать так, чтобы страна перестала существовать, отметил президент. Плацдармом для этого выбрана территория Украины. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что по мобилизационным мероприятиям планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов. Каждый регион получил соответствующую квоту.
Мобилизационные мероприятия начались в день обращения президента. Путин подчеркнул, что перед отправкой в военные части призванные россияне в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».
Однако 14 октября президент России в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Глава государства указал, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.