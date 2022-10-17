«Кто хотел — уже пошел»: Запашный о снятии брони от мобилизации с депутатов и сенаторов

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Уже нет сомнений, что цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, сделать так, чтобы страна перестала существовать, отметил президент. Плацдармом для этого выбрана территория Украины. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.