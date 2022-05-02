“Кто дал тебе право?”: Филипп Киркоров заступился за Максима Галкина в видеообращении к Симоньян

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Филипп Киркоров

Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме* обращение к Маргарите Симоньян, которая на днях в телеэфире назвала Максима Галкина “геем, женившимся на пожилой женщине для отвода глаз, личного обогащения и пути в карьере”.

Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег, Максиме Галкине и Алле Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны, ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали,

— сказал он, призвав россиян не заниматься “охотой на ведьм”.

Алла Пугачева и Максим Галкин Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, “партнеры”. Разжечь внутренние распри. Мы многонациональный народ. <…> И сейчас, когда я вижу клеймение людей не совсем согласных, травлю людей с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, да просто испугавшихся, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, лишь только усугубляете внутренний раскол. Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боритесь.

В заключение он сказал, что нужно создавать условия для возвращения на родину “больших профессионалов”, а не усложнять им жизнь. Напомним, что Максим Галкин вместе с семьей улетел в Израиль вскоре после начала спецоперации на Украине, которую он резко осуждает. Недавно юморист рассказал, что в России отменяют его концерты и запрещают показывать рекламу с его участием.

Филиппа сразу же поддержала Ксения Собчак.

Мы не обсуждали с тобой политику последнее время, потому что политика сейчас только ссорит. А сегодня я увидела твое видео. И очень обрадовалась. Спасибо тебе за него, за эту жесткость. За прямоту, за искренность, за то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. За защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд.

Ксения Собчак Теперь понятно, почему Филя так долго молчал. Свое фееричное обращение (и это не стеб) он записал через несколько минут после окончания третьего сезона шоу “Маска”, в котором был председателем жюри. Прежнее молчание, которое многие считали трусостью, похоже, оказалось обязательством перед телепроектом. Однако, момент. Обязательства не помешали Филиппу требовать освобождения задержанного украинского политика-богача Виктора Медведчука, на корпоративах которого он выступал сыто-пьяно. Видимо, Медведчук оказался важнее Пугачевой,

— прокомментировал слова певца телеграм-канал НеМалахов.

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. Перед тем как записать резонансное видеообращение, он с размахом отметил юбилей, на котором присутствовало много звездных гостей — Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Анастасия Стоцкая, Клава Кока, Татьяна Навка, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Сергей Лазарев, Тимати, Ольга Бузова и многие другие. Ярким моментом праздника стал модный показ, на котором Киркоров представил лучшие сценические наряды из своей коллекции.

Анастасия Стоцкая Ольга Бузова и Филипп Киркоров

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном

Егор Крид Дмитрий Масленников, Клава Кока, Никита Пресняков Дмитрий Масленников, Клава Кока, Филипп Киркоров, Дава

Показ мод на юбилее Филиппа Киркорова

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