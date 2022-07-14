«Кто дал ему микрофон?»: французы жестко прошлись по Валенсе за слова о «расчленении» РФ

Заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о намерении «расчленить» Россию вывело из себя читателей Le Figaro. Они начали бурное обсуждение в Сети.
Подобное поведение со стороны западных политиков неприятно удивило интернет-пользователей. Комментаторы настоятельно посоветовали им не провоцировать конфликт с Россией.
«Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?» — задался вопросом один из читателей французской газеты.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что подобный выпад со стороны бывшего польского лидера никак не скажется на суверенитете России.