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«Кто дал ему микрофон?»: французы жестко прошлись по Валенсе за слова о «расчленении» РФ

«Кто дал ему микрофон?»: французы жестко прошлись по Валенсе за слова о «расчленении» РФ
ТАСС/Michal Fludra

Заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о намерении «расчленить» Россию вывело из себя читателей Le Figaro. Они начали бурное обсуждение в Сети.

Подобное поведение со стороны западных политиков неприятно удивило интернет-пользователей. Комментаторы настоятельно посоветовали им не провоцировать конфликт с Россией. 

«Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?» — задался вопросом один из читателей французской газеты. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что подобный выпад со стороны бывшего польского лидера никак не скажется на суверенитете России. 

le figaro валенса Польша Россия
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