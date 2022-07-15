«Кто дал ему микрофон?»: читателей Le Figaro возмутили нападки Валенсы на Россию

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали бывшего президент Польши Леха Валенсы, предложившего сократить численность населения России до 50 млн человек, передает РИА Новости.
Напомним, по мнению польского деятеля, для смены политического курса России необходимо добиться сокращения населения страны в три раза. На провокационное заявление Валенсы отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, риторика поляка носит маниакальный характер, напоминая логику знаменитого серийного убийцы Чикатило.
Французские читатели Le Figaro отметили, что польская русофобия лишена каких-либо «тормозов», а это очень опасно. Валенса, будучи известным политиком, устроил настоящий цирк. Французы предложили «забрать у него микрофон».
«Поляки никогда не знали, когда и где остановиться. Им это дорого стоило, но они все равно продолжаю»;
«Лауреат Нобелевской премии мира в 1983 году призывает к сокращению населения в другой стране. Цирк может не уезжать»;
«Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?»;
«Прежде всего, мы понимаем, что поражение Украины, НАТО и ЕС обретает форму. Судя по тому, как обстоят дела, через два года евро перестанет существовать» — написали комментаторы.
Ранее сообщалось, что на выпад Валенсы в сторону России резко ответили в Совфеде.