Ксению Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за ведение блога в Instagram

Генеральная прокуратура РФ получила заявление от гражданина, пожелавшего сохранить свою личность в тайне. Он призвал возбудить против Собчак уголовное дело и указал, что журналистка продолжает пользоваться соцсетью даже после ее запрета на территории страны.