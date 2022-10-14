Ксению Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за ведение блога в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак может стать фигурантом уголовного дела за призывы к участию в деятельности социальной сети Instagram* (внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, признана экстремистской организацией на территории РФ). Подробностями поделилось издание РЕН ТВ.
Генеральная прокуратура РФ получила заявление от гражданина, пожелавшего сохранить свою личность в тайне. Он призвал возбудить против Собчак уголовное дело и указал, что журналистка продолжает пользоваться соцсетью даже после ее запрета на территории страны.
Сообщается, что с момента признания Instagram экстремистским звезда «Дома-2» опубликовала более 30 постов.
«Собчак совершает действия по привлечению пользователей в социальную сеть, признанную в России экстремистской», — указано в заявлении.
Журналисты издания обратились в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о перспективах телеведущей, однако пока не получили обратную связь от представителей Генпрокуратуры.
Ранее в интернете распространились слухи о том, что уехавшая за границу Алла Пугачева дала интервью Ксении Собчак. Последняя также покинула страну и была замечена вместе с Примадонной на концерте рок-певицы Земфиры в Тель-Авиве.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ