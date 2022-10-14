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Ксению Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за ведение блога в Instagram

Собчак рассказала, что на допросе в полиции ей задавали странные вопросы
Агентство «Москва» | Андрей Любимов

Телеведущая Ксения Собчак может стать фигурантом уголовного дела за призывы к участию в деятельности социальной сети Instagram* (внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, признана экстремистской организацией на территории РФ). Подробностями поделилось издание РЕН ТВ.

Генеральная прокуратура РФ получила заявление от гражданина, пожелавшего сохранить свою личность в тайне. Он призвал возбудить против Собчак уголовное дело и указал, что журналистка продолжает пользоваться соцсетью даже после ее запрета на территории страны.

Сообщается, что с момента признания Instagram экстремистским звезда «Дома-2» опубликовала более 30 постов.

«Собчак совершает действия по привлечению пользователей в социальную сеть, признанную в России экстремистской», — указано в заявлении.

Журналисты издания обратились в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о перспективах телеведущей, однако пока не получили обратную связь от представителей Генпрокуратуры.

Ранее в интернете распространились слухи о том, что уехавшая за границу Алла Пугачева дала интервью Ксении Собчак. Последняя также покинула страну и была замечена вместе с Примадонной на концерте рок-певицы Земфиры в Тель-Авиве.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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