Ксения Соловьева о соперничестве в глянце: “Мы конкурировали за деньги и внимание не между собой, а с платформами”

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Ксения Соловьева

Бывший главный редактор Vogue Ксения Соловьева написала в телеграме пост про “войны”, которые разгорались между глянцевыми изданиями.

На самом деле в глянце ситуация с поддержкой друг друга не всегда была вегетарианской — кто из нас не смотрел “Прет-а-порте” Роберта Олтмена, где три больших редактора воюют всеми возможными способами, вплоть до запрещенных, за одного большого фотографа.

Конечно, была и конкуренция, и “нельзя ставить в светскую”, и “не пригласим на бал”, и “почему герой достался им, а не нам”. Это тоже законы жанра, которые всегда можно нарушить, если другой главный редактор ждет ребенка и готов сниматься голой. Или, будучи высокопубличным человеком, желает рассказать про жизнь после развода. Разумеется, мы старались делать такие статьи максимально качественно, как себе (так и делали же себе) — тут не до зависти и конкуренции.

В последние годы мы с коллегами из других брендов остро почувствовали, что нужно держаться вместе. Глянец перестал быть гегемоном, мы конкурировали за деньги и внимание не между собой, а с платформами. Пришла пора отстаивать “категорию” в глазах читателей и рекламодателей. Поэтому мы честно радовались успехам друг друга. Классная обложка Elle? Ура. Harper’s Bazaar достал героиню, которая никогда и никому? Молодцы. Пусть о нас говорят! Мы до сих пор дружим с девочками. Делить нечего,

— подытожила Ксения.

В начале июня журналистка дала интервью Катерине Гордеевой, в котором поделилась подробностями об отзыве лицензии Condé Nast (издательский дом прекратил работу в марте в связи с военной спецоперацией РФ на Украине), дальнейших планах по открытию собственного издания, уходе западных брендов с российского рынка и своем отношении к спецоперации.

Ранее в телеграме бурно обсуждали будущее глянца, который, по мнению многих, “растерял драйв”.