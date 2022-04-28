Ксения Собчак заявила, что уехавшие за границу звезды начнут возвращаться в Россию: “Они попали в ловушку ситуации”

Ксения Собчак

Ксения Собчак прокомментировала пост Моргенштерна, в котором он заявил, что хочет вернуться в Россию, но боится. Телеведущая отметила, что в скором времени многие звезды, которые покинули страну, будут возвращаться домой.

Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск — это разное. У кого-то уже кончились деньги и в фейсбуке огромное количество “сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам”, люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации, — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Журналистка добавила, что некоторым людям, которые покинули страну, возвращаться просто некуда. Вернуться домой, с одной стороны, ничего не мешает, с другой — люди отдали свои съемные квартиры, денег на залог/аренду просто нет, они поссорились с друзьями, возвращаться будто некуда. А ведь в России все это время не было каких-то глобальных изменений: да, цены поднялись, но не догнали европейские. В общем, наблюдаю тренд “хочу домой”. Ранее бывшая жена Моргенштерна рассказала, что проблемы у рэпера начались именно после переезда из России: треки перестали держаться в чартах, а концерты прекратились. Стоит отметить, что на отсутствие работы за границей жаловались многие звезды, которые покинули страну, в том числе Татьяна Лазарева и Максим Галкин.

Сама Ксения Собчак ранее сообщила, что эмигрировать из России не планирует, несмотря на покупку квартиры в Дубае: телеведущая объяснила, что это просто инвестиция на случай инфляции.