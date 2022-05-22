Ксения Собчак зарабатывает в 20 раз больше мужа. В Москве раскрыли доходы самых богатых деятелей культуры

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Московский департамент культуры опубликовал сведения о доходах и имуществе руководства подведомственных ему учреждений за 2021 год. Согласно этим данным, рейтинг самых богатых деятелей культуры в России на данный момент возглавляют:

1. Президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков с заработком в 158,3 миллиона рублей;

2. Игорь Бутман (художественный руководитель Московского джазового оркестра) – 96 миллионов рублей;

3. Надежда Бабкина (художественный руководитель театра “Русская песня”) – 71,49 миллиона рублей;

4. Зураб Церетели (скульптор) – 60,08 миллиона рублей;

5. Олег Меньшиков (актер и режиссер драматического театра им. М. Н. Ермоловой) – 59,96 миллиона рублей.

6. Василий Нестеренко (руководитель картинной галереи Василия Нестеренко) – 39 миллионов рублей;

7. Марина Брусникина (художественный руководитель театра “Практика”) – 35 миллионов рублей;

8. Михаил Турецкий (художественный руководитель “Хора солистов”) – 29 миллионов рублей;

9. Владимир Машков (художественный руководитель Театра Олега Табакова) – 27,49 миллиона рублей;

10. Алексей Агранович (художественный руководитель “Гоголь-Центра”) – 27,37 миллиона рублей.

При этом, если считать совокупный семейный доход, то театральный режиссер Константин Богомолов и его супруга, журналистка Ксения Собчак, заработали почти в два раза больше, чем чета Спиваковых. Собчак задекларировала годовой доход в 295,3 миллиона рублей, а ее муж – 14,4 миллиона рублей.

Когда прямо отлично женился. Сложно представить, как ощущает себя Константин Богомолов, который всегда смотрит на людей как будто по-снобски, немного свысока, но Ксения Собчак в прошлом году заработала раз в 20 больше него. 14 миллионов рублей за год, конечно, тоже ниче. Но для мужа Собчак – это ниче хорошего,

– прокомментировал доходы звездной пары телеграм-канал “Только никому”.