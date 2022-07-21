Ксения Собчак высказалась о новости про любовника Пугачевой в Израиле

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников сообщением про неизвестного любовника певицы Аллы Пугачевой.
Собчак активно читает новости во время отдыха на Сардинии. Исходя из предпочтений телеведущей, ей попадаются новости с цепляющими внимание заголовками.
«Теперь наслаждаюсь тем, что мне, исходя из моего нового “интереса” в профиле, на каждом втором сайте предлагают посмотреть на НЛО в Саратове и то, что “у Пугачевой новый любовник в Израиле”. Так мне и надо», — высказалась Собчак в соцсети.
Недавно журналистка была ошарашена заголовком о ее супруге режиссере Константине Богомолове, который якобы показал новую возлюбленную. Потом выяснилось, что ею оказалась его собственная дочь. Теперь телеведущей постоянно попадаются подобные фейки.