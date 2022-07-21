Ксения Собчак высказалась о новости про любовника Пугачевой в Израиле

«Теперь наслаждаюсь тем, что мне, исходя из моего нового “интереса” в профиле, на каждом втором сайте предлагают посмотреть на НЛО в Саратове и то, что “у Пугачевой новый любовник в Израиле”. Так мне и надо», — высказалась Собчак в соцсети.