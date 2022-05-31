Ксения Собчак упрекнула Бориса Корчевникова в манипулировании людьми

Ранее Борис Корчевников заявил, что в огне Донбасса горит «таблоидный мусор» в виде блогера Дани Милохина, скандальной премии Муз-ТВ, журналистки Ксении Собчак и других представителей российского шоу-бизнеса. Журналистку возмутили слова телеведущего.
Собчак озадачили не реплики Корчевникова в ее адрес, а то, как он «выдумывает смыслы». Ее удивило, как телеведущий смог додуматься назвать события на Украине «гееной огненной для гламура». Журналистка призвала коллегу не манипулировать чувствами людей.
«Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия», — обратилась она к Корчевникову в своем Telegram-канале.
Собчак выразила надежду, что в будущем люди не будут вступать в острые международные конфликты из-за рэперов и реалити-шоу. По мнению журналистки, людей, которые рассуждают подобно Корчевникову, не нужно пускать в стратегическом планировании дальше кухонь.