Ксения Собчак упрекнула Бориса Корчевникова в манипулировании людьми

Собчак выразила надежду, что в будущем люди не будут вступать в острые международные конфликты из-за рэперов и реалити-шоу. По мнению журналистки, людей, которые рассуждают подобно Корчевникову, не нужно пускать в стратегическом планировании дальше кухонь.