Ксения Собчак рассказала, почему ее не признали иноагентом

Журналистка Ксения Собчак объяснила, почему ее не признали иноагентом. Телеведущая заявила, что ее никогда не финансировали из-за рубежа.
Бывшая ведущая скандального проекта «Дом-2» вышла на связь с поклонниками, чтобы прокомментировать слухи о внесении ее имени в перечень лиц, выполняющих в России функции иностранного агента. Блондинка рассказала, почему не попала в список.
«Ну а теперь немного о себе. В середине мая я увидела себя в заголовках: “Собчак должна быть признана иноагентом”. Инициатором проверки был общественник Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы меня проверяют на финансирование из-за рубежа, а закончится все в конце мая. То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли», — написала она в соцсетях.
Собчак подчеркнула, что «покопалась во всех счетах», чтобы убедиться в своей невиновности. Она добавила, что готова нести ответственность.