Ксения Собчак рассказала, почему ее не признали иноагентом

«Ну а теперь немного о себе. В середине мая я увидела себя в заголовках: “Собчак должна быть признана иноагентом”. Инициатором проверки был общественник Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы меня проверяют на финансирование из-за рубежа, а закончится все в конце мая. То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли», — написала она в соцсетях.