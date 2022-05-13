Ксения Собчак рассказала о закрытии программы “Вечерний Ургант”. Первый канал это опроверг

Иван Ургант в программе “Вечерний Ургант”

Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” о закрытии программы “Вечерний Ургант”. Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня — люблю, и лучи поддержки.

Телеграм-канал “ЧТД” подтвердил информацию и опубликовал фотографии, на которых, по словам источника, разбирают декорации передачи, чего не делали ни разу за 10 лет существования шоу.

Источник РБК на “Первом канале”, однако, отмечает, что фото сделаны не в студии программы, а в транспортном коридоре. Слухи о закрытии программы прокомментировали в пресс-службе Первого канала, отметив, что это “собачья чушь”.

“Вечерний Ургант” не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, программа отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.

Сам Иван Ургант не комментировал отсуствие шоу в эфире, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в инстаграме* пост с поздравлением. 44/10, — написал шоумен.

Ранее Урганта заподозрили в эмиграции из России после того, как он высказался против военной спецоперации РФ на Украине. Позже в сети появились слухи о том, что он распродает недвижимость в России, а также информация о концертном туре по Европе со сценической версией “Вечернего Урганта”. Сам ведущий эти слухи опроверг.

Накануне в соцсетях также появилась информация о том, что Ивана Урганта заметили на заправке в Финляндии — он направлялся к российской границе.

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