Ксения Собчак рассказала о взаимоотношениях ее отца и Путина

Первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак уважал и доверял президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила дочь политика Ксения Собчак.
Телеведущая отметила, что ее отец ценил и прислушивался к мнению лидера государства. Она отметила, что на пике карьеры родственника ей было от 11 до 12 лет.
«Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала — когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», — отметила журналистка в разговоре с kp.ru.
Анатолий Собчак скончался 20 февраля 2000 года.