Ксения Собчак рассказала о «фильтрации русских» в грузинском аэропорту

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, как в аэропорту Тбилиси выборочно, но тщательно досматривают российских граждан.
С ее слов стало понятно, что по прибытии в Грузию некоторых людей с российским паспортом «выдергивают» из толпы авиапассажиров и уводят в отдельную комнату, где сидят «три очень интеллигентных человека». Они в деталях узнают у опрашиваемого: откуда он и куда отправляется, где живет в РФ и где собирается остановиться в Грузии, кем работает и каков его доход.
«Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», — написала телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Кроме того, она уверена, что интервьюеры из тбилисского аэропорта носители английского языка, то есть, скорее всего, далеко не простые служащие авиагавани, сообщает «Царьград».