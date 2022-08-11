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Ксения Собчак рассказала о «фильтрации русских» в грузинском аэропорту

Ксения Собчак рассказала о «фильтрации русских» в грузинском аэропорту
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, как в аэропорту Тбилиси выборочно, но тщательно досматривают российских граждан.

С ее слов стало понятно, что по прибытии в Грузию некоторых людей с российским паспортом «выдергивают» из толпы авиапассажиров и уводят в отдельную комнату, где сидят «три очень интеллигентных человека». Они в деталях узнают у опрашиваемого: откуда он и куда отправляется, где живет в РФ и где собирается остановиться в Грузии, кем работает и каков его доход.

«Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», — написала телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Кроме того, она уверена, что интервьюеры из тбилисского аэропорта носители английского языка, то есть, скорее всего, далеко не простые служащие авиагавани, сообщает «Царьград».

аэропорт Грузия ксения собчак россияне тбилиси
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