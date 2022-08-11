Ксения Собчак рассказала о «фильтрации русских» в грузинском аэропорту

С ее слов стало понятно, что по прибытии в Грузию некоторых людей с российским паспортом «выдергивают» из толпы авиапассажиров и уводят в отдельную комнату, где сидят «три очень интеллигентных человека». Они в деталях узнают у опрашиваемого: откуда он и куда отправляется, где живет в РФ и где собирается остановиться в Грузии, кем работает и каков его доход.