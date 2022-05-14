Ксения Собчак рассказала, кто заменит Ивана Урганта в качестве ведущего «Алых парусов»

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что шоумен Иван Ургант в этом году не проведет традиционное мероприятие для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По мнению знаменитости, рядом с ведущей Дарьей Александровой хорошо бы смотрелся артист Дмитрий Нагиев.