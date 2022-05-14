Ксения Собчак рассказала, кто заменит Ивана Урганта в качестве ведущего «Алых парусов»

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Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что шоумен Иван Ургант в этом году не проведет традиционное мероприятие для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По мнению знаменитости, рядом с ведущей Дарьей Александровой хорошо бы смотрелся артист Дмитрий Нагиев.
Популярная развлекательная передача «Вечерний Ургант» уже продолжительное время не выходит в эфир. Несмотря на то, что руководство Первого канала опровергло слухи об увольнении шоумена, стало известно, что в 2022 году звезду «Елок» не утвердили на роль ведущего «Алых парусов». Таким образом, прервалась десятилетняя традиция.
«Его партнерша Даша Александрова остается. И сейчас ей ищут нового соведущего. Даша высокая, смотреться все должно гармонично, поэтому в пару ей рассматривают Нагиева. Но он еще не утвержден», – заявила Собчак в личном Telegram-канале.
Фанаты отметили, что Нагиев обладает большим опытом в данной сфере. Публика будет рада встретить бессменного ведущего проекта «Гoлoс» на сцене.
Несмотря на это, многие сожалеют, что выпускники не смогут вживую насладиться искрометным, фирменным юмором Урганта. Как пишет «Царьград», похожего на звезду человека ранее видели на автозаправке в Финляндии.