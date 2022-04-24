Ксения Собчак прокомментировала последние высказывания Максима Галкина

Напомним, шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Телеведущий сообщил, что решил не только отдохнуть, но и подправить свое финансовое положение.