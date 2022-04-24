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    Ксения Собчак прокомментировала последние высказывания Максима Галкина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ксения Собчак прокомментировала последние высказывания Максима Галкина

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    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вслед за своими коллегами высказалась относительно провокационных заявлений шоумена Максима Галкина.

    В личном Telegram-канале знаменитость отметила, что ее коллега по отечественному шоу-бизнесу крайне резко высказался о последних событиях на Украине.

    «Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения», – отметила телеведущая.

    Напомним, шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Телеведущий сообщил, что решил не только отдохнуть, но и подправить свое финансовое положение.

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