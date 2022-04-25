Ксения Собчак предположила, что Максим Галкин не вернется в Россию: “Он сжигает мосты”

Максим Галкин

Ксения Собчак прокомментировала последний пост Максима Галкина, в котором он рассказал, как его “запретили” в России, и высказала мнение, что он и Алла Пугачева не собираются возвращаться на Родину.

Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях на Украине и в Одессе в частности. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения, — написала она в своем телеграм-канале.

В инстаграме* Галкин рассказал, что его “запретили” в России после высказывания о военной спецоперации, заявил, что в Израиль отправился на отдых, и попросил не считать его предателем. Если я не выступаю сейчас в России, это не потому что я не хочу и не потому что зритель проголосовал против, сдав билет, а потому что эти концерты стали запрещенными. Соответственно — концертов тоже нет, рекламных съемок нет, ну я уехал в Израиль отдохнуть, заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве. Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию еще в конце февраля и сейчас находятся в Израиле. Хотя сами они отрицают эмиграцию, инсайдеры сообщили, что Пугачева и Галкин ищут недвижимость в стране и школу для детей. Кроме того, на прошлой неделе в сети появилась информация, что актер, который некоторое время назад испытывал материальные трудности, собирается отправиться в концертный тур по Израилю.

Ксению Собчак после начала военной спецоперации РФ на Украине тоже не раз видели в Израиле. По сообщениям СМИ, она также получила гражданство этой страны.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией