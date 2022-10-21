Ксения Собчак предложила Моргенштерну* повторить интервью без команды: “Не думай, что результат будет другой”

Ксения Собчак

Ксения Собчак в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” прокомментировала слова рэпера Моргенштерна* об интервью, которое он ей дал в прошлом году.

По словам музыканта, она и ее команда спровоцировали его на откровенность, когда он был особенно уязвим, и после этого ему пришлось уехать из России.

Он также заявил, что каверзные вопросы Ксения задает не сама, их нашептывает психолог ей в ухо. Ксения записала видеобращение, в котором предложила музыканту повторить беседу еще раз “без команды, и без страшных людей, которые что-то шепчут, и вообще без съемочного процесса”.

“Запишем на айфончик, хочешь? Мась, не думай, что результат будет другой”, — сказала Собчак.

“Про мразь — приятно мне, про остальное — приятно команде, — добавила Ксения, — Всегда тебя жду в свои мохнатые лапки. Приходи, как будешь готов”.

Моргенштерн* сейчас живет в Дубае, куда уехал после обвинений в пропаганде наркотиков. Позже его также признали иноагентом.

Кроме того, его включили в список “нежелательных артистов”, который распространяется среди концертных промоутеров. Сам музыкант признается, что из-за переезда и отсутствия концертов впал в депрессию, однако возвращаться в Россию боится.

*признан в РФ иноагентом