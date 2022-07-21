Ксения Собчак показала фигуру в купальнике после слухов о беременности

Ранее Собчак показала другой, яркий купальник, поверх которого ведущая надела бусы, а на ее голове красовалась широкая шляпа. Ведущая поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им такой наряд. Таким образом светская львица опровергла слухи о своей беременности.