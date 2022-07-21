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Ксения Собчак показала фигуру в купальнике после слухов о беременности

globallookpress/Komsomolskaya Pravda
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась своей фигурой в купальнике на отдыхе.

Собчак отдыхает с маленьким наследником на Сардинии. Ведущая решила продемонстрировать подписчикам свою фигуру. На журналистке можно увидеть модный купальник в леопардовом цвете.

«Самые лучшие ракурсы всегда сверху», — подписала Собчак кадр в своем Telegram-канале.

Ранее Собчак показала другой, яркий купальник, поверх которого ведущая надела бусы, а на ее голове красовалась широкая шляпа. Ведущая поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им такой наряд. Таким образом светская львица опровергла слухи о своей беременности.

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RusNewsToday24
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