Ксения Собчак показала фигуру в купальнике после слухов о беременности

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась своей фигурой в купальнике на отдыхе.
Собчак отдыхает с маленьким наследником на Сардинии. Ведущая решила продемонстрировать подписчикам свою фигуру. На журналистке можно увидеть модный купальник в леопардовом цвете.
«Самые лучшие ракурсы всегда сверху», — подписала Собчак кадр в своем Telegram-канале.
Ранее Собчак показала другой, яркий купальник, поверх которого ведущая надела бусы, а на ее голове красовалась широкая шляпа. Ведущая поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им такой наряд. Таким образом светская львица опровергла слухи о своей беременности.