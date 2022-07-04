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Ксения Собчак ответила Нурлану Сабурову после шутки про лошадь

Ксения Собчак ответила Нурлану Сабурову после шутки про лошадь
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Журналистка Ксения Собчак ответила на оскорбительную шутку комика Нурлана Сабурова.

На одном из своих концертов Сабуров публично оскорбил Собчак, сравнив ее с лошадью. Журналистка в своем Telegram-канале отметила, что лучше бы юморист «так смело и жестко» высказывался о происходящих в мире событиях.

«Этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу. Ты такой смелый и “острый”, а как про главное, так “у меня ипотека”», — написала Собчак.

Судя по всему, светская львица решила припомнить Сабурову скандал на гастролях в США. Напомним, зрители концерта требовали высказать мнение о спецоперации по защите Донбасса, однако комик заявил, что боится.

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