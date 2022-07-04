Ксения Собчак ответила Нурлану Сабурову после шутки про лошадь

Журналистка Ксения Собчак ответила на оскорбительную шутку комика Нурлана Сабурова.
На одном из своих концертов Сабуров публично оскорбил Собчак, сравнив ее с лошадью. Журналистка в своем Telegram-канале отметила, что лучше бы юморист «так смело и жестко» высказывался о происходящих в мире событиях.
«Этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу. Ты такой смелый и “острый”, а как про главное, так “у меня ипотека”», — написала Собчак.
Судя по всему, светская львица решила припомнить Сабурову скандал на гастролях в США. Напомним, зрители концерта требовали высказать мнение о спецоперации по защите Донбасса, однако комик заявил, что боится.