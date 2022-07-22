Ксения Собчак ответила на предложение Владимира Соловьева выслать ее из страны

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном Telegram-канале сообщение о том, что никогда не покинет Россию, как бы того не хотел телеведущий «Первого канала» Владимир Соловьев.
Собчак предложила ему «закатать губу» и отметила, что он «не дождется».
«Соловьев благодарит Байдена за «дечубайсизацию» и мечтает выслать меня из страны. Передайте ему там, пусть губу подкатает. Не дождется», — написала Собчак.
Шоу Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин» стало первым проектом по просмотрам среди россиян. В программе Владимир Соловьев сообщает эксклюзивную информацию о последних событиях и решениях, принятых в Кремле.