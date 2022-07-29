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Ксения Собчак ответила на оскорбительный стих Николая Баскова

Ксения Собчак ответила на оскорбительный стих Николая Баскова
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Журналистка Ксения Собчака прокомментировала адресованный ей оскорбительный стих Николая Баскова, который он опубликовал у себя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что поводом для его написания стал критика телеведущей творчества Олега Газманова.

В своем Telegram-канале Собчак высказалась о творчестве Николая Баскова, поздравив его со стихотворным дебютом.

«Что сказать про стихотворный дебют Николая? Рифма “кляча – собчачье” – это свежо. Обошлось без “Дом-2” и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении…» – написала она.

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