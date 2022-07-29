Ксения Собчак ответила на оскорбительный стих Николая Баскова

Журналистка Ксения Собчака прокомментировала адресованный ей оскорбительный стих Николая Баскова, который он опубликовал у себя в соцсетях.
Ранее сообщалось, что поводом для его написания стал критика телеведущей творчества Олега Газманова.
В своем Telegram-канале Собчак высказалась о творчестве Николая Баскова, поздравив его со стихотворным дебютом.
«Что сказать про стихотворный дебют Николая? Рифма “кляча – собчачье” – это свежо. Обошлось без “Дом-2” и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении…» – написала она.