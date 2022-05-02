Ксения Собчак оценила обращение Филиппа Киркорова к Маргарите Симоньян

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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала обращение вокалиста Филиппа Киркорова к журналистке Маргарите Симоньян. Артист заступился за бывшую супругу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина.
Исполнитель хита «Снег» опубликовал в социальных сетях видео, в котором поставил на место редактора телеканала RT. Ранее Симоньян публично объявила о нетрадиционной ориентации Галкина и его фиктивном браке с Пугачевой.
«Ух ты. Мощно», — лаконично высказалась Собчак в своем Telegram-канале.
В своем обращении Киркоров призвал остановить поток негатива в адрес звездной семьи, которая покинула Россию после начала специальной операции на Украине. В настоящее время супруги находятся в Израиле.
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