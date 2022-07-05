Ксения Собчак о возвращении Марины Овсянниковой в Россию: “Одновременно испытываю чувства недоумения и жалости”

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Марина Овсянникова

Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный Марине Овсянниковой, которая после трех месяцев работы в немецком издании Die Welt была вынуждена вернуться в Россию.

По поводу истории с Овсянниковой одновременно испытываю чувства недоумения и жалости. Цепочка интересная: отказалась от работы на пропаганду (смело), отказалась от страны (ее выбор), отказалась от национальности (унизительно). Но оказалось, что одного храброго поступка с плакатом в эфире Первого для того, чтобы стать хорошей русской, мало. Работа на Die Welt и критика российских властей не помогли: в Украине ей все равно насовали в панамку. После этого она как раз и отреклась от русскости, мол, родилась в Украине, украинка, а российскую фамилию бывшего мужа сменю при первой возможности,

— отметила журналистка.

4 июля Марина Овсянникова вернулась в Россию из-за судебного процесса с бывшим мужем (сотрудником телеканала RT), который пытается отсудить у нее детей.

Конечно, за детей надо бороться, но заявления Овсянниковой становятся все более напоказ героическими: “Когда я прилечу в Москву, то не буду трусливо прятаться и молчать. Власти выгодно, чтобы все протестующие уезжали за границу. Их намеренно выдавливают из страны. Возможно, меня арестуют прямо в аэропорту”. А если арестуют, Марина, вы уверены, что это сделает вас хорошей русской? Ну и еще одно наблюдение: госпропаганде ничего не понадобилось делать, чтобы дискредитировать и саму Овсянникову, и ее поступок. Со всем этим прекрасно справились она сама, либеральные активисты, украинские активисты, которые устраивали ей бойкот. Пойдет ли кто-то по ее стопам теперь в России? Вряд ли,

— подытожила Ксения.

Марина Овсянникова, выступающая против военной спецоперации РФ на Украине, стала известна благодаря протестной акции в прямом эфире Первого канала. Сразу после этого ее уволили с телеканала, и журналистка эмигрировала в Германию, где ей предложили работу корреспондентом в медиаконцерне Axel Springer. По истечении трехмесячного контракта Марина, удостоенная премии имени Вацлава Гавела “За креативный протест”, приняла решение ехать в Россию. 5 июля она предстанет перед судом и будет отстаивать свои родительские права.