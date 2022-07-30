Ксения Собчак о скандале, устроенном консулом Норвегии в отеле Мурманска: “Хочешь ненавидеть русских — езжай к себе домой”

Ксения Собчак

Ксения Собчак высказалась о скандале, который консул Норвегии Элисабет Эллингсен устроила в мурманском отеле Azimut.

О конфликте между представительницей дипведомства и персоналом отеля первым сообщил телеграм-канал Mash. Причиной недовольства Эллингсен стало то, что ее, как и других посетителей, попросили подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Однако консул потребовала предоставить ей номер немедленно.

Вступив в перепалку с администраторами, чиновница заявила, что она из Скандинавии и привыкла к чистым номерам, в отличие от “какой-нибудь русской женщины, которая убирается абы как”. При этом она добавила, что “ненавидит русских”.

Элисабет Эллингсен в отеле Azimut

Видеозапись инцидента стремительно распространилась по сети. Редакция Mash связалась с Министерством иностранных дел Норвегии, однако, услышав о словах консула про ненависть к русским, девушка из пресс-центра повесила трубку.

Случившееся прокомментировала в своем телеграм канале Ксения Собчак.

Это не рыночная хабалка, как вы могли бы подумать, это норвежский консул Элисабет Эллингсен недовольна тем, что в мурманском отеле ей не сразу предоставили номер (из-за того, что горничные его убирали). <…> Редкий случай, когда я согласна с Маргаритой Симоньян. Хочешь ненавидеть русских — езжай к себе домой. “Азимут”, конечно, дыра дырой, но ты тут в гостях и на службе, стоит об этом помнить.

Полиция начала проверку высказываний Эллингсен. По российскому законодательству чиновнице грозит уголовное дело по статье “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”.