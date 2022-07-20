Ксения Собчак назвала безумием слова Жигаловой о звездах-предателях

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак резко высказалась относительно блогера Алены Жигаловой, предложившей создать черный список звезд-предателей.
Ранее в ходе пресс-конференции Жигалова раскритиковала российских звезд, которые получали миллионы в РФ, а после начали критиковать власти и покинули страну.
«Вы могли пропустить очередное пропагандистское великолепие про предателей, но я вам не позволю. В Москве прошло феерическое мероприятие “Нежелательные артисты: судьба черного списка шоу-бизнеса”, где обсуждали, кого из артистов населению слушать можно, а кого нет. Пересказ безумия речи эксперта по имени Алена Блин ниже», – высказалась Собчак у себя в Telegram-канале.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.