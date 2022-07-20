Ксения Собчак назвала безумием слова Жигаловой о звездах-предателях

«Вы могли пропустить очередное пропагандистское великолепие про предателей, но я вам не позволю. В Москве прошло феерическое мероприятие “Нежелательные артисты: судьба черного списка шоу-бизнеса”, где обсуждали, кого из артистов населению слушать можно, а кого нет. Пересказ безумия речи эксперта по имени Алена Блин ниже», – высказалась Собчак у себя в Telegram-канале.