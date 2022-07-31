Ксения Собчак: люди в костюмах химзащиты проверяли комнату Чубайса

Комнату, где находился экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, обследовали люди в костюмах химической защиты. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.
Соответствующую запись она опубликовала в Telegram. Согласно полученной информации, речь идет о той комнате, где Чубайсу стало плохо. Кроме того, по данным канала, сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей.
Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию. По данным Собчак, у бывшего глава «Роснано» диагностировали «синдром Гийена — Барре». Супруга Чубайса Авдотья Смирнова назвала нестабильным состояние мужа.