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Ксения Собчак: люди в костюмах химзащиты проверяли комнату Чубайса

Ксения Собчак: люди в костюмах химзащиты проверяли комнату Чубайса
politexpert.net

Комнату, где находился экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, обследовали люди в костюмах химической защиты. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

Соответствующую запись она опубликовала в Telegram. Согласно полученной информации, речь идет о той комнате, где Чубайсу стало плохо. Кроме того, по данным канала, сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию. По данным Собчак, у бывшего глава «Роснано» диагностировали «синдром Гийена — Барре». Супруга Чубайса Авдотья Смирнова назвала нестабильным состояние мужа.

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