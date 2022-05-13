Ксения Ларина высказалась об улетевшей в Израиль Пугачевой

В конце февраля Примадонна вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным покинули Россию и перебрались в Израиль. Несмотря на свои уверения в скором возвращении, звездная семья так и не прилетела обратно. Более того, к несчастью поклонников певица даже не выходит с ними на связь. Ларина считает, что Пугачева намеренно выбрала себе такую тактику и вскоре будет раскритикована за это.