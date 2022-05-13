Ксения Ларина высказалась об улетевшей в Израиль Пугачевой

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Журналистка Ксения Ларина считает, что в ближайшее время эстрадная певица Алла Пугачева подвергнется критике со стороны россиян.
В конце февраля Примадонна вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным покинули Россию и перебрались в Израиль. Несмотря на свои уверения в скором возвращении, звездная семья так и не прилетела обратно. Более того, к несчастью поклонников певица даже не выходит с ними на связь. Ларина считает, что Пугачева намеренно выбрала себе такую тактику и вскоре будет раскритикована за это.
«Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов», — высказалась журналистка в YouTube-проекте «И грянул Грэм».
Ранее Галкин пожаловался, что после переезда из России он потерял все свои рекламные контракты. На фоне этого он объявил 12 концертов на Святой земле и заявил об их популярности.