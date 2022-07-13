Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах после обсуждения ее внешности

Телеведущая Ксения Бородина назвала подписчиков завистливыми крысами после обсуждения ее внешнего вида. Брюнетка резко прокомментировала появившиеся в интернете фотографии ее лица с якобы «слетевшим фильтром».
Бородина предстала на кадрах не такой, как привыкли ее видеть фанаты. Пользователи Сети предположили, что у ведущей шоу «Дом-2» имеются проблемы с кожей.
«Идите бродите, завистливые крысы!» — заявила она хейтерам.
Телеведущая не постеснялась показать свое лицо без фильтров. Она отметила, что ее кожа находится в прекрасном состоянии.