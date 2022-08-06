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Ксения Бородина поделилась новыми подробностями брака с Омаровым

Ксения Бородина поделилась новыми подробностями брака с Омаровым
prt scr youtube.com/Super

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась деталями личной жизни. По словам звезды экрана, она была несчастлива в отношениях с бизнесменом Курбаном Омаровым.

Откровенное заявление Бородина сделала в социальных сетях в ответ на замечание одной из подписчиц.

«Ксюша, вот смотрю на вас, вы такая шикарная! Ваш бывший вас только портил», — написала она.

Бородина решила отметить, что действительно была измученной в отношениях.

«Я была измученной, это правда. Счастливой тут меня сложно назвать», — сказала ведущая «Дома-2», показав снимок из личного архива.

Бородина и Омаров развелись 6 августа 2021 года. Ведущая не стала раскрывать причину разрыва, отметив лишь, что ее экс-супруг повел себя непростительно. По слухам в Сети, Омаров неоднократно ей изменял.

Бородина брак телеведущая
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