Ксения Бородина поделилась новыми подробностями брака с Омаровым

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась деталями личной жизни. По словам звезды экрана, она была несчастлива в отношениях с бизнесменом Курбаном Омаровым.
Откровенное заявление Бородина сделала в социальных сетях в ответ на замечание одной из подписчиц.
«Ксюша, вот смотрю на вас, вы такая шикарная! Ваш бывший вас только портил», — написала она.
Бородина решила отметить, что действительно была измученной в отношениях.
«Я была измученной, это правда. Счастливой тут меня сложно назвать», — сказала ведущая «Дома-2», показав снимок из личного архива.
Бородина и Омаров развелись 6 августа 2021 года. Ведущая не стала раскрывать причину разрыва, отметив лишь, что ее экс-супруг повел себя непростительно. По слухам в Сети, Омаров неоднократно ей изменял.