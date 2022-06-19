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Ксения Бородина хочет переехать из России в Италию

Ксения Бородина хочет переехать из России в Италию
vk.com / Ксения Бородина

Популярная телеведущая Ксения Бородина заявила, что планирует перебраться из России в Италию. Именно там она мечтает приобрести виллу. 

В настоящее время Бородина наслаждается отдыхом в Италии. Известно, что в этой стране она провела все свое детство. 

Недавно ведущая скандального проекта «Дом-2» призналась, что давно вынашивает план навсегда поселиться в Италии. Кроме этого, звезда мечтает приобрести собственный домик. 

«Когда-нибудь у меня будет вилла на Комо или на Капри и там я собираюсь встретить старость. И искренне надеюсь, что буду держать за руку, будучи старушкой, такого же крутого старичка, который меня любит до безумия», — написала она в личном блоге. 

Бородина дважды была замужем. Ее последний брак был с предпринимателем Курбаном Омаром. Пара рассталась летом 2021 года. 

Бородина Италия телеведущая
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