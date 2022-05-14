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    Ксению Собчак могут признать иностранным агентом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ксению Собчак могут признать иностранным агентом

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    globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

    Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку в отношении журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил его глава Александр Ионов в Telegram.

    По его словам, в отношении Собчак проводится проверка на предмет иностранного финансирования. От ее результатов будет известно, внесут ли журналистку в реестр лиц, признанных иностранными агентами на территории РФ.

    Кроме светской львицы, проверят и ее редакцию «Осторожно, новости».

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