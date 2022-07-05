Крюков и Боярская снялись голыми в эпизоде сериала «Без правил»

Горячий эпизод в сериале «Без правил» при участии актеров Елизаветы Боярской и Константина Крюкова взбудоражил фанатов. Артисты исполнили главные роли в проекте.
Герои актеров в сериале являются любовниками. При этом у Ольги Лебедевой, которую сыграла Боярская, есть муж. Супруг даже не догадывается, что происходит втайне от него.
Сцена интимной близости вышла достаточно реалистичной. Елизавета, известная своей скромностью, оголила грудь, а Константин продемонстрировал ягодицы. Фанаты также отметили, что актеры сильно вжились в образ героев.
При этом Елизавета и Константин давно дружат. Боярская счастлива в браке и воспитывает двух наследников вместе с Максимом Матвеевым. Она также называет встречу супругом лучшим событием в жизни.