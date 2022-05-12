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    «Крышу разорвало»: жительница белгородского села Солохи рассказала про обстрел ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Крышу разорвало»: жительница белгородского села Солохи рассказала про обстрел ВСУ

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    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Село Солохи Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали. Местная жительница рассказала РИА Новости, что при атаке ВСУ ранение получил ее 14-летний брат.

    По словам девушки, ракета прилетела в ее двор, вследствие чего жилище и хозяйственные постройки получили повреждения, а также сгорел автомобиль.

    «В доме крышу разорвало насквозь, окна побиты все», — отметила 21-летняя потерпевшая.

    Ее брату потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали осколочное ранение и другие травмы. Мальчику провели операцию. Сейчас он находится в больнице.

    Собеседница агентства уточнила, что многие жители поселка эвакуировались. Однако их семья, в которой воспитываются 15 детей, пока осталась.

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