«Крышу разорвало»: жительница белгородского села Солохи рассказала про обстрел ВСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Село Солохи Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали. Местная жительница рассказала РИА Новости, что при атаке ВСУ ранение получил ее 14-летний брат.
По словам девушки, ракета прилетела в ее двор, вследствие чего жилище и хозяйственные постройки получили повреждения, а также сгорел автомобиль.
«В доме крышу разорвало насквозь, окна побиты все», — отметила 21-летняя потерпевшая.
Ее брату потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали осколочное ранение и другие травмы. Мальчику провели операцию. Сейчас он находится в больнице.
Собеседница агентства уточнила, что многие жители поселка эвакуировались. Однако их семья, в которой воспитываются 15 детей, пока осталась.