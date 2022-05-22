«Крышку чайника скоро сорвет»: Витязева предупредила Европу о потрясениях из-за наплыва украинских беженцев

Украинские беженцы в Германии при попытке сжечь российский флаг спалили целый дом, который им предоставили немцы, сообщает издание Bild. Журналистка Юлия Витязева рассказал «Народным Новостям», что волна беженцев, накрывшая Европу, принесла в страны большие проблемы как в экономическом, так и в социальном плане.
Беженцы из Украины в Европе продолжают вести себя по-хамски в отношении местных жителей и портят имущество людей. Так в немецком издании появилась статья, в которой говорится о том, что немцы предоставили беженцам свой дом. Но мигрантам не понравился российский флаг, находящийся в здании — они решили его поджечь. Ситуация завершилась поджогом всего дома, на который перекинулось пламя.
Журналистка Юлия Витязева рассказала «Народным Новостям», что после этого случая многие европейские домовладельцы хорошо подумают, прежде чем решать сдать жилье украинским беженцам.
«Я думаю, что для других эта история будет поучительной. Они теперь по десять раз подумают, стоит ли сдавать помещения украинцам, которые могут уничтожить жилище. Полагаю, что в Европе уже осознали последствия наплыва беженцев из Украины. Просто европейцы не могут слишком громко об этом говорить. Потому что в той же Германии находится украинский посол Мельник, который при при каждом удобном случае говорит, что беженцам все должны. Но крышку чайника скоро сорвет. Украинцы наглеют с каждым днем. Мантра: «нам все должны» очень пагубно влияет, она провоцирует на неадекватные поступки», — рассказала Витязева.
По словам журналистки, рано или поздно в Европе начнется социальный бунт. Западные налогоплательщики не хотят содержать украинцев, которые приехали в страны ЕС «на все готовенькое».
«Если раньше говорили, что Украина — это Европа, то теперь Европа — это Украина. Но они сами в этом виноваты. Слава богу, что в Россию приезжают беженцы из Донбасса — люди трудолюбивые. Они с первых дней спрашивают, где можно найти работу. У них высокий запрос не на пособия, а на работу», — подытожила Витязева.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя