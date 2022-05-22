«Крышку чайника скоро сорвет»: Витязева предупредила Европу о потрясениях из-за наплыва украинских беженцев

«Я думаю, что для других эта история будет поучительной. Они теперь по десять раз подумают, стоит ли сдавать помещения украинцам, которые могут уничтожить жилище. Полагаю, что в Европе уже осознали последствия наплыва беженцев из Украины. Просто европейцы не могут слишком громко об этом говорить. Потому что в той же Германии находится украинский посол Мельник, который при при каждом удобном случае говорит, что беженцам все должны. Но крышку чайника скоро сорвет. Украинцы наглеют с каждым днем. Мантра: «нам все должны» очень пагубно влияет, она провоцирует на неадекватные поступки», — рассказала Витязева.