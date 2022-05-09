Крышка котла захлопывается: союзные силы прорвали оборону ВСУ в районе Белогоровки

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Российская армия совместно с силами ЛДНР прорвала оборону ВСУ в Северодонецкой агломерации. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
По словам военкора, союзные силы проделали брешь в обороне украинских военных, форсирован Северский Донец. Отмечается, что в результате эффективных действий армий России и ЛДНР блокированной может оказаться крупная группировка ВСУ — около восьми тысяч украинских военных, которые сейчас закрепились в Северодонецке и Лисичанске.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.