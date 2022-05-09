Крышка котла захлопывается: союзные силы прорвали оборону ВСУ в районе Белогоровки

По словам военкора, союзные силы проделали брешь в обороне украинских военных, форсирован Северский Донец. Отмечается, что в результате эффективных действий армий России и ЛДНР блокированной может оказаться крупная группировка ВСУ — около восьми тысяч украинских военных, которые сейчас закрепились в Северодонецке и Лисичанске.